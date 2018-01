Joignez-vous à cercle du vainqueur

Le classement Growth 500 des entreprises en forte croissance au Canada — anciennement connu sous le nom de PROFIT 500 — est de loin la plus grande célébration annuelle du rendement entrepreneurial au Canada. Il souligne cette année son 30e anniversaire. Les gagnants se joignent à un groupe d’élite des entreprises les plus prospères, les plus dynamiques et les plus importantes du pays. Il y a de nombreuses raisons d’y participer, notamment pour l’exposition médiatique précieuse dans les magazines L’actualité (Les Leaders de la croissance) et Maclean’s (qui atteint des millions de lecteurs d’un océan à l’autre) ainsi qu’à CanadianBusiness.com. Les gagnants auront également l’occasion d’assister au sommet Growth 500 CEO 2018, une rencontre exclusive conçue spécialement pour les dirigeants des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide.

Les startups accueillent

Nous célébrons également les jeunes entreprises (c’est-à-dire les entreprises de moins de cinq ans) ayant une forte croissance de leurs revenus sur deux ans par le classement Startup 50, le pendant spécial de Growth 500. (Si vous souhaitez en savoir plus sur les classements Growth 500 et Startup 50 ou sur nos critères d’admissibilité, cliquez ici. Et si vous désirez connaître les anciens lauréats, cliquez ici.)

Inscrivez-vous maintenant

Cela vous semble intéressant ? C’est facile de participer! Qu’il s’agisse du Growth 500 ou du Startup 50, il vous suffit de remplir et de soumettre le bulletin de participation ci-dessous pour présenter la candidature de votre entreprise. Si votre entreprise semble être une gagnante potentielle pour l’un ou l’autre des classements, notre équipe de recherche vous contactera à partir de mars 2018 pour en savoir plus sur votre société et pour vérifier vos données financières.

Nous sommes là pour vous aider

Si vous avez des questions concernant le processus de demande d’inscription au Growth 500 ou au Startup 50 ou à propos du classement en général, s’il vous plaît, envoyez un courriel à l’équipe de recherche de Growth 500, à growth500@rci.rogers.com.